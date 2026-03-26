iPhone wird zur Ausweiskontrolle – Apple zwingt Briten zur Altersprüfung

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Netzreporter

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In Großbritannien wird das iPhone jetzt endgültig zur digitalen Kontrollstelle. Wie das Portal Reclaim The Net berichtet, zwingt Apple mit dem Update auf iOS 26.4 sämtliche Nutzer im Vereinigten Königreich zur Altersverifikation – sonst drohen massive Einschränkungen. Die Botschaft ist klar: Wer nicht nachweist, dass er volljährig ist, bekommt ein kastriertes Gerät. Direkt nach dem Update erscheint […]

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