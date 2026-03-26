IOC macht Schluss: Keine Trans Frauen mehr im Frauensport – Pflicht-Geschlechtertest für alle Athletinnen

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Das Internationale Olympische Komitee hat eine Grundsatzentscheidung getroffen, die den globalen Sport auf den Kopf stellt: Alle Athletinnen müssen sich künftig einem Geschlechtertest unterziehen, bevor sie an internationalen Frauenwettbewerben teilnehmen dürfen. Trans Frauen werden in der Frauenkategorie grundsätzlich nicht mehr zugelassen, wie t-online unter Berufung auf die dpa berichtet. Die neue Richtlinie ist das Ergebnis einer von […]

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