Impfempfehlungen auf wackligem Fundament? 92 Prozent der Reviews fallen durch

Eine Untersuchung von 120 systematischen Impfstoff-Reviews kommt zu einem alarmierenden Ergebnis: 91,7 Prozent erhielten nach dem anerkannten AMSTAR-2-Verfahren die Bewertung „kritisch niedrig“. Häufig fehlten Vorabprotokolle und nachvollziehbare Ausschlusslisten.

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