Herdecke: Schwer verletzte Bürgermeisterin belastet Adoptivtochter (17) – Staatsanwalt sieht keine Haftgründe

Nach dem Messerangriff auf die Herdecker Bürgermeisterin Iris Stalzer (57) kommen schockierende Details ans Licht. Laut Polizei soll ihre Adoptivtochter (17) für die Tat verantwortlich sein.

Am Dienstagmittag ging ein Notruf bei der Polizei ein – abgesetzt von der Tochter selbst. Sie behauptete, ihre Mutter sei bei einem Raubüberfall schwer verletzt worden. Doch die Ermittler fanden bald heraus: Die Spur führte direkt in die Familie.

Polizeidirektorin Ursula Schönberg bestätigte bei einer Pressekonferenz, dass die Bürgermeisterin ihre Tochter als Angreiferin benannt habe. Die Beamten fanden im Haus zwei Messer und Kleidung mit Blutspuren, die zur Tatzeit getragen worden sein könnte. Auch der 15-jährige Adoptivsohn wurde vorübergehend festgenommen, später aber wieder freigelassen.

Oberstaatsanwalt Halldorn erklärte, man gehe nach dem aktuellen Stand von einer gefährlichen Körperverletzung aus – nicht mehr von versuchtem Mord. Die Tochter komme nicht in Untersuchungshaft, da keine Haftgründe vorlägen.

Die SPD-Politikerin befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr.