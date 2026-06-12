Heilpraktiker retten statt wegregulieren: AfD fordert bundeseinheitliche Qualitätsstandards

Die AfD will den Heilpraktikerberuf dauerhaft sichern und zugleich Ausbildung, Prüfung, Fortbildung und Dokumentation verbessern. Grundlage ist ausgerechnet ein vom Bundesgesundheitsministerium beauftragtes Gutachten, das keine Basis für eine pauschale Abschaffung liefert.

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