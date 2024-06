Hattstedtermarsch: 87 Schafe von Weide gestohlen

In der Nacht von Donnerstag, dem 06.06.2024, auf Freitag, dem 07.06.2024, wurden 87 Schafe von der Weide am Binnendeich Beltringharder Koog geklaut. Die Polizei in Hattstedt ermittelt und sucht Zeugen. Der Schäfer hat am Freitag um 16:00 Uhr bei seiner täglichen Kontrolle gemerkt, dass die Schafe weg sind. Die Gatter und Zäune waren unbeschädigt, deshalb geht man von einem Diebstahl aus.

Die Schafe sind 3 bis 4 Jahre alte Suffolk-Texel-Schafe, die auf der rechten Seite blau und grün markiert sind. Für den aufwendigen Transport müssen mehrere Fahrzeuge im Einsatz gewesen sein.

Wer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße „Am alten Seedeich“ gemacht hat oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Hattstedt unter der Telefonnummer [04846 207 995 0](tel:04846 207 995 0) oder per Email an Hattstedt.PST@polizei.landsh.de zu melden.