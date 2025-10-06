Hattingen: 15Jährige liefern sich Messerstecherei hinter Moschee

„Unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich freue mich darauf“, soll mal jemand gesagt haben. Hier nun das Ergebnis:

Gegen 19.50 Uhr kam es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen in der Martin-Luther-Straße in Hattingen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 15-jährigen Jugendlichen. Beide wurden verletzt und werden derzeit im Krankenhaus behandelt. Einer der 15-Jährigen erlitt mehrere Stichverletzungen. Eine Mordkommission der Hagener Polizei ist eingesetzt und befasst sich mit den weiteren Umständen zur Auseinandersetzung. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. Quelle: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Hagen: Jugendliche in Hattingen verletzt – Mordkommission eingesetzt

Die BILD behauptet, es handele sich bei dem „Opfer“ um einen „Deutsch-Türken“ und der Angreifer sei ein Iraker. Zwischen den beiden Familien der Jugendlichen soll es schon seit längerem Streit geben. Keine weiteren Fragen.