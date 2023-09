Wie heute bekannt wurde, ist Hartgeld-Gründer Walter K. Eichelburg bereits am 12. August verstorben. Auf bachheimer.com wurde heute eine Todesanzeige veröffentlicht. 2020 war er von der Justiz in einer Psychiatrie untergebracht worden. Nach gut zwei Jahren konnte er unter Auflagen ins Betreute Wohnen, wie er uns damals per Email mitteilte. Im März diesen Jahres ging er mit Hartgeld wieder online. Nun ist seine Stimme für immer verstummt.

Ruhe in Frieden und Danke für alles!