Hannover: “Jugendliche” treten Frau (56) ins Gleisbett vor einfahrende Bahn

Wieder hat die Polizei mehr als eine Woche über die brutale Tat geschwiegen. Und auch jetzt fahndet man nur mit unzulänglichen Täterbeschreibungen. Eine 56-jährige Frau überlebte nur dank der schnellen Reaktionen des Bahnfahrers, sonst wäre sie überrollt worden. Zwei “Unbekannte” hatte sie zuvor ins Gleisbett gestoßen. Wir alle kennen die Wahrheit. Diese Behördensprache kotzt uns nur noch an.

In tiefster Verachtung – O24

Originalwortlaut der Polizei

Bereits am Freitagabend, 05.07.2024, haben zwei bislang unbekannte Täter nach einer Auseinandersetzung an der Stadtbahnhaltestelle Hannover-Braunschweiger Platz eine 56-Jährige ins Gleisbett vor eine einfahrende Stadtbahn getreten. Die Bahn konnte rechtzeitig anhalten – die Täter flüchteten.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover gerieten gegen 23:45 Uhr zwei 46- und 56-jährige Frauen in einen Streit mit drei unbekannten Männern. Während der Streitigkeiten schlugen zwei der Männer auf die 56-jährige Hannoveranerin ein, die daraufhin zu Boden ging. Dort traten die beiden weiter auf die Frau ein, so dass sie ins Gleisbett vor eine einfahrende Stadtbahn stürzte. Einschreitende Passanten signalisierten dem Bahnfahrer zu bremsen, so dass dieser die Bahn stoppte, bevor sie die Hannoveranerin erreichte. Die 56-Jährige erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen und begab sich später eigenständig in ein Krankenhaus. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelte zunächst wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung. Erst weitere Ermittlungen erhärteten den Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes. Die Staatsanwaltschaft Hannover stufte den Fall als versuchten Totschlag ein.

Die Fahndung der Polizei nach den beiden Tätern verlief bislang ohne Erfolg. Aus diesem Grund bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung.

Einer der Täter ist etwa 14 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Er war zur Tatzeit mit einer blauen Hose mit weißen seitlichen Streifen, einer schwarzen Kapuzenjacke und schwarzen Schuhen bekleidet.

Sein Komplize ist etwa 14 bis 16 Jahre alt und war zur Tatzeit mit einer grauen/ beigen Hose und weißen Schuhen bekleidet. Dazu trug er ein graues Oberteil mit schwarzen Längsstreifen an den Ärmeln und darüber eine schwarze Weste.

Der dritte unbekannte Mann, der bei der Tat ebenfalls anwesend war, ist auch etwa 14 Jahre alt, war mit einer blauen Jeanshose, einer schwarzen Jacke mit silberfarbenen Reißverschluss und Brusttasche (ebenfalls mit Reißverschluss) bekleidet und trug eine schwarz-weiße Basecap.

Die Kriminalpolizei Hannover ermittelt gegen die zwei Unbekannten unter anderem wegen versuchten Totschlags. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Insbesondere werden mehrere Personen gesucht, die während der Tat eingegriffen und dem Stadtbahnfahrer das Signal zum Anhalten gegeben haben. Wer Hinweise zu der Tat und/ oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden.