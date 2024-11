Halloween-Nacht in Deutschland: Ausschreitungen und Festnahmen

In der Halloween-Nacht 2024 kam es in mehreren deutschen Städten zu Polizeieinsätzen und Festnahmen. Zwei Städte stachen dabei besonders hervor: Marl in Nordrhein-Westfalen und Berlin.

In Marl griffen vermummte und maskierte Personen Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und der Stadt mit Steinen, Böllern und brennenden Einkaufswagen an. Auch eine Gruppe, in der sich Bürgermeister Werner Arndt befand, wurde mit Pyrotechnik beworfen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei nahm vier Personen fest und weitere neun in Gewahrsam. Der Hauptverdächtige ist ein 16-Jähriger aus Marl. Die anderen Verdächtigen sind zwischen 14 und 25 Jahre alt. Die Polizei ermittelt wegen schwerem Landfriedensbruch, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Bürgermeister Arndt zeigte sich entsetzt über die Gewalt und sprach von einer „Attacke gegen diesen Staat“.

Auch in Berlin gab es zahlreiche Polizeieinsätze. Rund 130 Personen wurden vorübergehend festgenommen. Es wurden über 20 Strafverfahren eingeleitet. Die „Berliner Zeitung“ berichtete von brennenden Barrikaden, Angriffen auf Einsatzkräfte und dem Beschuss vorbeifahrender Autos mit Böllern und Feuerwerksraketen. Schwerpunkte der Ausschreitungen waren Straßen im Wedding, Schöneberg, Kreuzberg, Neukölln, Gropiusstadt und Märkischem Viertel. In der Gärtnerstraße in Friedrichshain versammelten sich etwa 150 Personen und zündeten Pyrotechnik. Dort brannten auch ein Auto und Autoreifen, außerdem wurden Mülltonnen, E-Scooter und Teile von Bauzäunen auf die Fahrbahn geräumt. Bis zu 750 zusätzliche Polizisten waren in der Halloween-Nacht in Berlin im Einsatz.

In beiden Städten wurden außerdem vereinzelt pyrotechnische Gegenstände gezündet und Müllcontainer in Brand gesetzt. Es wurden mehrere Strafermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

