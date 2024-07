Haftbefehl nach Durchsuchung bei „mutmaßlichem Reichsbürger“ wegen illegalem Waffenbesitz

in

In jedem Sommerloch lauert mindestens ein Reichsbürger. So hat man jederzeit einen zur Hand, wenn man ihn braucht.

Nach einer Durchsuchung bei einem mutmaßlichen Reichsbürger-Waffenhändler in Aldingen-Aixheim wurden über 1.000 Waffen- und Waffenteile sowie rund 1,5 Tonnen Munition sichergestellt. Es folgten Ermittlungen wegen Verstößen gegen diverse Waffengesetze, und dem Händler wurden die waffenrechtlichen Erlaubnisse entzogen.

Was in den meisten Meldungen verschwiegen wird, die Durchsuchungen fanden bereits am 14. und 15. März statt. Jetzt aber wird der Fall breit publiziert und ausgeschlachtet, wie praktisch und soooo glaubhaft. Obwohl der Verdächtige vorgewarnt war, hat man bei einen zweiten Durchsuchung noch mehr Material gefunden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Rottweil, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Rottweil und der Waffenbehörde der Stadt Spaichingen führten am 24.07.2024 zu erneuten Durchsuchungen im Bereich Aldingen und im Schwarzwald-Baar-Kreis. Bei den Maßnahmen stellten die Behörden erneut Schusswaffen, Munition, verbotene Gegenstände, verbotene “Böller” und Waffenteile sicher. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Staatsanwaltschaft hat aufgrund des Ergebnisses der bisherigen Maßnahmen gegen den 56-Jährigen einen Haftbefehl beim Amtsgericht in Rottweil beantragt. Dieses setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.