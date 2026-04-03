Großbritannien rüstet auf: Echtzeit-Überwachung für die nächste „unvermeidliche“ Pandemie

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Die britische Regierung hat einen neuen Pandemieplan vorgestellt – und der hat es in sich. Für rund eine Milliarde Pfund soll ein KI-gestütztes Kontaktverfolgungssystem aufgebaut werden, das auf Echtzeit-Standortdaten der Bevölkerung zugreift, wie der Telegraph berichtet. Betrieben werden soll das System von der UK Health Security Agency (UKHSA) – und gebaut gemeinsam mit den großen […]

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