Google kann für erfundene KI-Antworten haften – Gericht beendet das Versteckspiel

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Googles KI vermischte zwei Verlage mit Abofallen und Betrugsmaschen. Das Landgericht München I stellt klar: Wer eigene Antworten erzeugt, ist kein neutraler Vermittler mehr.

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