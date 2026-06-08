Gold fällt, Silber kracht: Was jetzt zur Vermögenssicherung taugt

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Redaktion F-News

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Gold und Silber wurden am Freitag kräftig verkauft. Der langfristige Krisenschutz ist damit nicht erledigt, doch zwischen Versicherung und Spekulation muss sauber getrennt werden.

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