Gießen: Aserbaidschaner rast mit Audi durch Innenstadt – drei Verletzte an Bushaltestelle

Wie das Polizeipräsidium Mittelhessen mitteilt, hat ein 32-jähriger Mann am Montagnachmittag in Gießen eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Mit seinem Audi raste er durch mehrere Straßenzüge, krachte in andere Fahrzeuge und fuhr schließlich gezielt in eine Bushaltestelle. Drei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer.

Gegen 16.30 Uhr begann die gefährliche Fahrt auf der Westanlage. An einer Ampel an der Frankfurter Straße prallte der Fahrer mit zwei vorausfahrenden Autos zusammen. Anstatt anzuhalten, Hilfe zu leisten oder Verantwortung zu übernehmen, setzte er seine Fahrt fort – weiter über die Südanlage in Richtung Innenstadt.

An einer Bushaltestelle kam es dann zur Eskalation. Der Audi prallte in die wartenden Personen. Drei Menschen wurden verletzt, eine Person schwebte zeitweise in ernster Gefahr. Doch selbst danach war die Fahrt noch nicht zu Ende: Der Fahrer flüchtete weiter über die Goethestraße bis in die Johannesstraße, wo er schließlich stoppte und von der Polizei festgenommen wurde.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 32-jährigen Staatsangehörigen aus Aserbaidschan, der in Gießen lebt. Zu den Motiven, zum Zustand des Fahrers oder möglichen Hintergründen schweigt die Polizei bislang. Die Ermittlungen laufen, die Südanlage wurde für längere Zeit gesperrt.