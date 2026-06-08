FvD-Fraktionschefin De Vos: „Ich sah meine Heimat verschwinden“

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Redaktion F-News

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Lidewij de Vos warnt vor Massenmigration, EU-Zentralismus und einem Staat, der friedliche Bürgerproteste kriminalisiere. Ein Regierungswechsel allein reiche nicht.

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