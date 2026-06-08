Fünf Milliarden auf Kredit: Österreich löst seine Probleme nicht mit neuen Schulden

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Redaktion F-News

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Österreich verteilt neue Milliarden und verspricht Aufschwung. Doch Schulden beseitigen weder hohe Arbeits- und Energiekosten noch Bürokratie, schwache Produktivität und ausufernde Staatsausgaben.

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