Frankfurt: Türke per Kopfschuss hingerichtet

Das Rätselraten hat ein Ende. Bei dem Mann, der einen anderen Mann gestern Abend an Gleis 9 im Frankfurter Hauptbahnhof erschossen hat, handelt es sich um einen 54-jährigen Türken. Auch das 27-jährige Opfer ist Türke. Zahlreiche Medien haben diese Informationen zurückgehalten.

Die Polizei berichtet:

Gestern Abend erschoss ein 54-jähriger Mann einen 27-Jährigen am Bahnsteig im Frankfurter Hauptbahnhof. Beamte der Bundespolizei nahmen den Tatverdächtigen noch im Bahnhofsgebäude fest.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand näherte sich der Schütze gegen 21:00 Uhr dem 27-Jährigen, der am Bahnsteig des Gleises 9 am Frankfurter Hauptbahnhof stand, von hinten und gab mehrere Schüsse aus einer Pistole auf ihn ab. Anschließend flüchtete der 54-Jährige und entledigte sich dabei der Tatwaffe. Kurz darauf stellten ihn Beamte der Bundespolizei an Gleis 7 und nahmen ihn widerstandslos fest. Für den 27-jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Tatort. Beide Männer sind türkische Staatsangehörige.

Im Rahmen der umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen, die bis in die frühen Morgenstunden andauerten, fanden die Ermittler die mutmaßliche Tatwaffe und stellten sie sicher.

Der 54-jährige Tatverdächtige wird heute durch die Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Frankfurt am Main vorgeführt werden, der über die Anordnung von Untersuchungshaft zu entscheiden haben wird.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.