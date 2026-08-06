F-News Tagesüberblick: Roboter, Drohnenfund, Rekrutierung, Schulstreit und Rheinmetall

Der aktuelle F-News-Tagesüberblick bündelt fünf Themen, die politisch und wirtschaftlich ineinandergreifen: Chinas Vorsprung bei humanoiden Robotern, den Drohnenfund am Flughafen Leipzig/Halle, Widerstand gegen Zwangsrekrutierung in der Ukraine, den Streit um einen LGBT-Workshop an einer Schule und die neuen Rekordzahlen bei Rheinmetall.

Die im Video angesprochenen Beiträge zum Nachlesen: