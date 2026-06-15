F-News am Mittag: Pandemie-Panik, Preisschub, Heisig und Handy-Scanner

Vier Themen bestimmen den heutigen Vormittag bei F-News: Was von den jüngsten Seuchenwarnungen übrig blieb, warum die Großhandelspreise kräftig steigen, welche Fragen im Fall Kirsten Heisig tatsächlich offen sind und wie Großbritannien private Smartphone-Fotos kontrollieren will. Der Mittagsüberblick mit Stand 11:15 Uhr.

Hantavirus und Ebola: Was blieb von der Alarmkulisse?

Der Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff blieb auf 13 bekannte Fälle begrenzt; die WHO bewertete das weltweite Risiko als niedrig. Ebola fordert in Teilen Afrikas weiterhin Opfer, entwickelte sich jedoch nicht zur neuen Gefahr für Europa. Der Beitrag unterscheidet zwischen einer realen regionalen Tragödie und der vorschnell aufgebauten Pandemie-Erzählung.

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Großhandelspreise: Mineralöl treibt den Anstieg

Die deutschen Großhandelspreise lagen im Mai 5,9 Prozent über dem Vorjahreswert. Hauptursache waren Mineralölerzeugnisse mit einem Plus von 30,5 Prozent. Höhere Kosten für Energie, Transport und Produktion dürften schrittweise bei Unternehmen und Verbrauchern ankommen.

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Kirsten Heisig: Belegte Fakten und hartnäckige Mordtheorien

Am 28. Juni jährt sich der Tod der Berliner Jugendrichterin Kirsten Heisig. Der Beitrag zeichnet die unglückliche Behördenkommunikation, die dokumentierten Todesumstände und die daraus entstandenen Spekulationen nach. Neue Belege für ein Fremdverschulden gibt es demnach bis heute nicht.

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Großbritannien will Foto-Scanner auf alte Smartphones bringen

Apple, Google und andere Hersteller sollen Bilder auf Smartphones direkt auf dem Gerät prüfen lassen – ausdrücklich auch auf älteren und weitergegebenen Geräten. Begründet wird dies mit Kinderschutz. Kritiker warnen vor einer technisch fragwürdigen Infrastruktur, die später auf weitere Bildkategorien ausgeweitet werden könnte.

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Dieser Überblick fasst eigenständig die am Vormittag des 15. Juni 2026 bei F-News erschienenen Beiträge zusammen. Die vollständigen Texte und Quellenangaben finden Sie über die jeweiligen Links.