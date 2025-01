Explosion auf Polizeigelände – nichts Genaues weiß man nicht

War es ein Bombenattentat wie man es aus Schweden kennt? Wollten sich Gangs an der Polizei rächen? Zwei Beamte sind teils schwer verletzt worden, aber mehr weiß man offiziell angeblich nicht. Und das schreibt die Polizei zum „Vorfall“:

Heute Abend gegen 20:20 Uhr kam es an der Umzäunung unseres Polizeiabschnitts 12 in #Wittenau zu einem schweren Sicherheitsvorfall, bei dem eine Kollegin und ein Kollege während eines routinemäßigen Sicherheitsgangs zum Teil schwer verletzt wurden. Nach ersten Ermittlungen detonierte ein bislang unbekannter Gegenstand, wodurch der Kollege schwere Verletzungen im Gesicht und am Auge erlitt. Seine Kollegin erlitt ein Knalltrauma. Beide befinden sich derzeit in ärztlicher Behandlung. Unsere #Kripo ermittelt und der Tatort wird derzeit untersucht. ^tsm

via X