Ex-Abgeordneter Gaetz packt aus: US-Armee soll Aliens mit entführten Menschen gezüchtet haben

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Der frühere republikanische Kongressabgeordnete Matt Gaetz behauptet, während seiner Amtszeit von einem Whistleblower der US-Armee über ein geheimes Hybridzuchtprogramm informiert worden zu sein – wie Newsweek berichtet. Demnach sollen gefangene Außerirdische in staatlich betriebenen Einrichtungen zur Fortpflanzung mit Menschen gezwungen worden sein, um eine hybride Rasse zu erschaffen, die zur „intergalaktischen Kommunikation“ fähig sei. Gaetz, […]

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