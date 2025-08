Evangelikale Freikirche in Duisburg: Polizei verschweigt brutales Vorgehen bei SEK-Einsatz

Am 30. Juli 2025 stürmten schwer bewaffnete Spezialeinheiten das Wohnhaus eines älteren Ehepaars sowie das Gemeindezentrum einer evangelikalen Freikirche in Duisburg-Großenbaum. Die Leitung der Glaubensgemeinschaft „Wera Forum“ liegt beim Ehepaar Epp, das seit Jahren unter Sektenverdacht steht. Der offizielle Grund der Razzia: Verdacht auf unerlaubten Waffenbesitz. Doch die Pressemitteilung der Polizei spart ein zentrales Detail aus – den brutalen Gewalteinsatz gegen die beiden 64-Jährigen. Es heisst nur lapidar: „Im Rahmen des Zugriffs wurde der Ehemann verletzt. Er kam zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.“

Bei der Durchsuchung wurden laut Polizei zwei Luftgewehre, eine Schreckschusspistole, ein Taser, ein Nunchaku und verschiedene Datenträger sichergestellt. Wichtig dabei: Bis auf das Nunchaku – ein in Deutschland komplett verbotener Gegenstand – sind sämtliche genannten Gegenstände grundsätzlich für volljährige Bürger erlaubt. Luftgewehre und Schreckschusswaffen dürfen ab 18 besessen werden, ein Taser unterliegt dem Waffengesetz, ist aber mit entsprechendem Nachweis ebenfalls legal erwerbbar.

Foto: Polizei Duisburg

Was in der Pressemitteilung jedoch komplett verschwiegen wird: Der brutale Umgang mit den Betroffenen. Der Augenzeugenbericht von Alexander Epp beschreibt eine gesprengte Eingangstür, maskierte Männer ohne erkennbare Kennzeichnung, Faustschläge ins Gesicht – die Folge: gebrochene Nase, inneres Nasenhämatom, stundenlanges Bluten. Der Pastor berichtet, er habe zunächst nicht gewusst, dass es sich um Polizisten handelte. Seine Frau wurde ebenfalls auf dem Boden fixiert, erlitt einen Kreislaufzusammenbruch. Auch die Fahrzeuge des Ehepaars wurden beschädigt – trotz vorhandener Schlüssel.

Die Lokalpresse nutzt den Einsatz, um die Gemeinde erneut unter Sektenverdacht zu stellen. Es ist von „Verfluchungen“ und „Dämonenaustreibungen“ die Rede. Schon seit Jahren berichten WAZ-Journalisten kritisch über das Wera Forum – eine Kirche, die sich selbst als evangelikal-charismatisch versteht. Ob die medial verbreiteten Vorwürfe Bestand haben, bleibt offen. Fest steht: Der SEK-Einsatz hinterließ nicht nur Verwüstung in den Räumen der Gemeinde, sondern auch im Gesicht des Gemeindeleiters – und Fragen zur Verhältnismäßigkeit, die weder von den Behörden noch der Presse gestellt werden.

🔗 Quelle: Presseportal – Polizei Duisburg