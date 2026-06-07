EU entdeckt ihre digitale Abhängigkeit: Brüssel antwortet mit dem nächsten Gesetzespaket

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Europa hängt bei Chips, Cloud und KI am Ausland. Die EU-Kommission liefert nun Chips Act 2.0, ein Cloud-und-KI-Gesetz und eine Open-Source-Strategie. Die Diagnose stimmt. Beim Rezept bleibt Brüssel sich treu.

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