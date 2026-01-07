Essen: Jugendliche prügeln Rentner auf Spielplatz tot

Essen – Ein brutaler Angriff auf einen Senior endet tödlich. Wie die Polizei Essen mitteilt, ist ein 81-jähriger Mann Wochen nach einer Körperverletzung auf einem Spielplatz verstorben. Die Tat ereignete sich bereits am 3. November, wurde aber erst später als Todesfall bekannt.

Nach Angaben der Polizei geriet der damals 80-jährige Rentner gegen 13 Uhr auf einem Spielplatz an der Hofterbergstraße, zwischen Frida-Levy-Gesamtschule und Münsterschule, in einen Streit mit mehreren Jugendlichen. Aus der verbalen Auseinandersetzung wurde Gewalt: Die Jugendlichen schlugen auf den Mann ein, bis er zu Boden ging. Ein Zeuge alarmierte den Rettungsdienst, der den schwer verletzten Essener ins Krankenhaus brachte.

Dort kämpfte der Mann mehrere Wochen um sein Leben – vergeblich. Er starb an den Folgen der Misshandlung. Erst im Rahmen eines später eingeleiteten Todesermittlungsverfahrens erfuhr die Polizei von der ursprünglichen Tat.

Die Staatsanwaltschaft Essen ermittelt nun wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Die mutmaßlichen Täter sind bislang unbekannt.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise: Wer die Tat beobachtet hat oder Angaben zu den Jugendlichen machen kann, soll sich unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de melden.