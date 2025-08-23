Eine Woche der Gewalt

In der Woche vom 18. bis 23. August 2025 erschütterten mehrere schwere Fälle von Gewaltkriminalität Deutschland. Dieser Artikel fasst die dokumentierten Vorfälle von Messerstechereien und Schießereien basierend auf den verfügbaren Quellen zusammen.

Schallodenbach, Rheinland-Pfalz (21. August 2025)

In der Nacht zum 21. August 2025 ereignete sich im pfälzischen Dorf Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) ein brutaler Messerangriff. Der 22-jährige Jason-Anthony B. soll ein zehnjähriges Mädchen, eine Verwandte, mit einem Messer schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt haben. Die Tat wird als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Das Mädchen wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt.

Nach einer großangelegten Fahndung mit Hubschraubern, Drohnen und Spürhunden wurde Jason-Anthony B. am Samstag, 23. August 2025, gegen 10 Uhr im nahegelegenen Schneckenhausen (ca. 3 km entfernt) widerstandslos festgenommen. Ein Hinweis aus der Bevölkerung führte zur Festnahme. Der Verdächtige, beschrieben als 1,77 m groß, schlank, mit blonden Haaren (zum Zopf gebunden), blauen Augen und einem Drei-Tage-Bart, soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei warnte zuvor, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte.

Quelle: BILD

Hamburg (20. August 2025)

Am 20. August 2025 meldete die Polizei am Kupferdamm in Hamburg eine aggressive Person mit einem Messer. Bei der Festnahme kam es zu einer Schussabgabe durch die Einsatzkräfte, wobei die Person medizinisch versorgt wurde. Das Landeskriminalamt (LKA) hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Details zum Opfer oder Tathergang liegen nicht vor.

Berlin (21. August 2025)

Am 21. August 2025 ereignete sich am Berliner Hauptbahnhof ein Messerangriff. Ein 47-Jähriger stach auf einen 42-Jährigen ein und verletzte ihn am Oberkörper und an den Beinen. Ein außer Dienst befindlicher Polizist griff ein und stellte den Täter. Der Verletzte wurde medizinisch versorgt.

Menden, Nordrhein-Westfalen (22. August 2025)

Am 22. August 2025 kam es an der Alten Provinzialstraße in Menden zu einer tödlichen Schießerei. Ein 45-jähriger Deutscher wurde getötet, ein 49-jähriger Türke schwer verletzt (Schusswunden an Brust und Oberarm) und per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Der mutmaßliche Täter, der 40-jährige Kenan Mehovic aus Menden, ist auf der Flucht. Eine 40-jährige Frau, die mit dem Täter vom Tatort weggefahren sein soll, wurde kurzzeitig festgenommen, aber wieder freigelassen, da keine Tatbeteiligung festgestellt wurde.

Unbestätigte Berichte deuten auf einen eskalierenden Streit auf einer Baustelle hin, möglicherweise mit einem Handwerker. Der Tatort liegt nahe dem Problemviertel Papenbusch, das bereits durch frühere Verbrechen auffiel. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen ermittelt, und eine Großfahndung ist im Gange.

Quelle: Westfalenpost

Völklingen, Saarland (21. August 2025)

Am Abend des 21. August 2025 überfiel ein 18-jähriger deutsch-türkischer Staatsangehöriger eine Tankstelle in Völklingen mit einem Messer und erbeutete einen kleineren dreistelligen Betrag. Bei der Verfolgung durch Polizisten entriss er einem Beamten die Dienstwaffe und schoss auf drei Polizisten. Dabei wurde der 34-jährige Polizeioberkommissar Simon B. tödlich getroffen. Der Täter erlitt zwei nicht lebensbedrohliche Schussverletzungen und befindet sich in medizinischer Versorgung.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes (mit Verdeckungsabsicht), zweifachen versuchten Mordes und besonders schweren Raubs. Ein Haftbefehl wurde beantragt. Die Tat löste bundesweite Trauer aus, mit Blumen und Kerzen vor der Polizeiinspektion Völklingen. Politiker wie Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt äußerten sich betroffen. Die Polizei trauert unter dem Hashtag „#einervonuns“.

Quelle: Tagesspiegel

Die Woche vom 18. bis 23. August 2025 war von schweren Gewaltverbrechen geprägt. In Schallodenbach wurde ein junges Mädchen Opfer eines Messerangriffs, während in Menden und Völklingen Schießereien mit Todesopfern schockierten. Die Vorfälle in Hamburg und Berlin unterstreichen die anhaltende Problematik der Messerkriminalität. Die Ermittlungen zu diesen Fällen laufen, und die Öffentlichkeit bleibt sensibilisiert für das Thema Gewaltkriminalität.