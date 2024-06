Eilmeldung: AfD-Politiker in Mannheim mit Messer angegriffen

in

Nach ersten Berichten ist ein AfD-Politiker in Mannheim mit einem Messer angegriffen worden. Ein Täter aus dem linksextremistischen Spektrum soll festgenommen worden sein. Es handelt sich wohl um einen Kommunalpolitiker, der für den Gemeinderat kandidiert. Der Angriff soll beim Plakatieren am Dienstag stattgefunden haben. Die Polizei will im Laufe des Vormittags dazu informieren.