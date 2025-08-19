Eichen-Massaker in Hessen: Wer vergiftet unsere Bäume mit Glyphosat?

In Hessen tobt ein stiller Krieg gegen die Natur: Alte Eichen, Platanen und Linden werden gezielt mit Glyphosat vergiftet. Die Polizei steht vor einem Rätsel, während die grünen Riesen krepieren. In Riedstadt kämpft eine 200-jährige Eiche ums Überleben, durchbohrt und mit Gift vollgepumpt. Zehn Bäume allein dort – Opfer einer perfiden Zerstörung. Auch in Frankfurt, Limburg und Bad Hersfeld schlagen die Baum-Mörder zu. Löcher im Stamm, verkümmerte Blätter, absterbende Kronen: Glyphosat macht ganze Arbeit.

Die Schäden sind irreparabel, die Bäume müssen oft gefällt werden. Warum? Vielleicht Wut auf Laub, Schatten oder einfach Naturferne. Die Täter bleiben meist im Dunkeln, während Städte wie Riedstadt mit 500 Euro Belohnung nach Hinweisen fischen. Glyphosat, das krebserregende Totalherbizid, ist in Parks verboten, doch die Anschläge gehen weiter. Ein Skandal, der nach Antworten schreit – und nach einem Glyphosat-Verbot!

Quelle: Telepolis