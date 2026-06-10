„Disclosure Day“ als PSYOP? David Icke warnt vor Spielbergs Alien-Botschaft

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Redaktion F-News

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David Icke hält Spielbergs neuen UFO-Film „Disclosure Day“ für psychologische Beeinflussung. Der Film bereite die Zuschauer darauf vor, nichtmenschliche Wesen als Helfer zu akzeptieren.

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