Diätenstopp als Beruhigungspille: Abgeordnete verzichten einmal auf 497 Euro mehr

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Redaktion F-News

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Union und SPD frieren die Abgeordnetendiäten 2026 einmalig ein. Bei 11.833 Euro im Monat ist das kein Opfer, sondern eine Beruhigungspille. 2027 läuft der Automatismus weiter.

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