Demo für Alle kritisiert EU-Veranstaltung zu „LGBTIQ-Rechten von Kindern“

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Redaktion F-News

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Demo für Alle kritisiert eine Veranstaltung im Europäischen Parlament zu „LGBTIQ-Rechten von Kindern“. Die Organisation beanstandet die Beteiligung Minderjähriger, den Umgang mit der UN-Kinderrechtskonvention und die Finanzierung mit öffentlichen Mitteln.

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