Corona-Bilanz im Bundestag: Plötzlich war die Pandemie schuld, nicht die Politik

Wie der Deutsche Bundestag verkündet, hat sich die Enquete-Kommission Corona mit den Folgen der Pandemie für Arbeitswelt, Familien und Pflege beschäftigt. Das Muster ist dabei bemerkenswert: Die Schäden werden ausführlich beschrieben, die politischen Entscheidungen, die diese Schäden oft erst verschärft haben, bleiben dagegen weitgehend im Hintergrund. Die Zahlen sind gewaltig. Allein die wirtschaftlichen Schäden werden […]

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