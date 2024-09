Burgdorf: Iraker tötet seine Freundin und droht mit Selbstmord

In Burgdorf bei Hannover hat ein 32-jähriger Iraker, Mustafa A., seine Freundin Natascha G. (37) in ihrer eigenen Wohnung getötet. Der Mann stach die Frau mit einem Messer in den Hals. Nach der Tat verschanzte sich Mustafa A. in der Wohnung und rief die Polizei an. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Anruf von dem Tatverdächtigen kam.

Die Beamten trafen am Tatort in der Heiligenbeiler Straße die tote Frau auf und stellten fest, dass sie mehrere Stich- und Schnittverletzungen aufwies. Mustafa A. befand sich ebenfalls in der Wohnung, konnte aber nicht sofort festgenommen werden, da er sich verschanzte und mit Selbstmord drohte. Spezialeinsatzkräfte wurden angefordert und konnten den Mann schließlich festnehmen.

Die Polizei machte zunächst keine näheren Angaben zum Motiv, den Hintergründen der Gewalttat oder dem Beziehungsstatus der beiden Beteiligten. Auch die Tatwaffe wurde noch nicht benannt. Die Ermittlungen dauern an.

