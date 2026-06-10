Bundeswehr testet KI-Kamikazedrohnen: Deutschland automatisiert den Krieg

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Die Bundeswehr testet KI-gestützte Kamikazedrohnen gegen fahrende Panzer. Ab 2027 sollen sie an der Nato-Ostflanke in Litauen stehen. Deutschland automatisiert den Krieg.

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