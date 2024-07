Bürgerkriegsähnliche Zustände nach tödlichem Parkplatzstreit

Wie man es gewohnt ist, schmeißt die Berliner Polizei nicht gerade mit Hintergründen um sich. Nachdem gestern Abend ein „Mann“ im Zuge eines Streits, um einen Parkplatz niedergestochen und dabei tödlich verletzt worden ist, sammelte sich später ein Lynchmob an, der die Polizeikräfte am Tatort in Bedrängnis brachte. es gab mehrere Verletzte.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen 37-jährigen Kameruner, der nach dem Einparken von einem der Täter zu Rede gestellt wurde. Danach soll ein zweiter Täter hinzugekommen sein, der dem Kameruner den tödlichen Messerstich in den Bauch verpasste. Beide Männer wollten mit ihrem Auto fliehen, aber der Fahrer eines Transporters blockierte den Fluchtweg, so dass die beiden Männer gefasst werden konnten. Über deren Nationalität, höchstwahrscheinlich nicht deutsch, wurden keine Informationen herausgegeben.

Originalmeldung der Polizei

Gestern Abend kam es in Wedding zu einem Tötungsdelikt und anschließend in der vergangenen Nacht zu einem Landfriedensbruch. Kurz nach 18 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte in die Böttgerstraße alarmiert. Dort waren mehrere Personen in Streit geraten, unter ihnen ein 29-Jähriger und ein 37-Jähriger. Hintergrund der Auseinandersetzung war offenbar ein Streit um eine Parklücke. Nach bisherigen Erkenntnissen stach der 29-Jährige seinem Gegenüber mit einem Messer in den Bauch. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 37-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem er seinen Verletzungen erlag. Der Tatverdächtige wurde von Polizeikräften festgenommen. Die 8. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin und die Staatsanwaltschaft Berlin haben die Ermittlungen übernommen.

Gegen 23 Uhr versammelten sich circa 30 bis 40 Personen am Tatort, die versuchten, in den abgesperrten Bereich einzudringen und sich gegenüber den Einsatzkräften aggressiv sowie polizeifeindlich verhielten. Unter anderem wurden aus der Menge heraus Glasflaschen auf die Einsatzkräfte geworfen. Fünf Einsatzkräfte wurden leicht verletzt, konnten aber im Dienst verbleiben. Es wurden mehrere Strafanzeigen wegen Widerstands gegen und Angriffs auf Polizeibeamte sowie Landfriedensbruchs aufgenommen.