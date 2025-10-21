Brutale Vergewaltigung im Stadtpark von Vreden – Polizei fahndet mit Phantombild nach jungem Täter!

Ein schockierendes Sexualverbrechen erschüttert Vreden: Am Abend des 26. Juli 2025 wurde eine Jugendliche im Stadtpark Opfer einer Vergewaltigung. Laut der Polizei Borken traf sie dort auf einen flüchtigen Bekannten, der sie zunächst küssen wollte. Als sie sich wehrte, zog er sie gewaltsam in einen Busch und verging sich an ihr, wie die Polizei NRW berichtet.

Der Täter ist etwa 17 bis 19 Jahre alt, rund 1,90 Meter groß, hat dunklen Teint und gekräuseltes Haar. Auffällig ist eine 2 bis 3 Zentimeter lange Narbe zwischen linkem Daumen und Handgelenk.

Bekleidet war er mit einer dunkelgrauen Hose, einem weißen T-Shirt, einer dunkelgrauen Jacke mit Fellfutter und einem schwarzen Gürtel.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung – jede Beobachtung könnte entscheidend sein, um diesen gefährlichen Täter zu fassen. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion 1 unter Tel. (02861) 9000 entgegen.