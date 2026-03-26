Britisches Oberhaus kippt Schutz: Abtreibung faktisch bis zur Geburt entkriminalisiert

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Wie Katholisches Info berichtet, hat das britische Oberhaus zwei zentrale Gesetzesänderungen abgelehnt – mit weitreichenden Folgen: Die strafrechtliche Verfolgung von Abtreibungen wird damit faktisch weiter ausgehöhlt. Am 18. März stimmten die Lords mit 185 zu 148 gegen die Abschaffung der sogenannten Klausel 208. Gleichzeitig scheiterte auch ein Vorstoß, verpflichtende ärztliche Beratung vor einer chemischen Abtreibung […]

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