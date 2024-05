Bremen-Neustadt: Drei Schwimmbad-Mitarbeiter nach Prügel-Attacke im Krankenhaus

in

In Bremen-Neustadt kam es am Mittwoch (29. Mai 2024) zu körperlichen Angriffen auf Mitarbeiter eines Schwimmbads. Einer der Täter schlug einem 31-Jährigen in den Nacken; mehrere Personen prügelten mit Fäusten auf das Personal ein.

Drei Mitarbeiter mussten daraufhin nach einer Erstbehandlung durch Rettungskräfte in eine Klinik gebracht werden. Die vier bis sechs Täter sollen zwischen 16 und 18 Jahre alt sein. Sie haben dunkle Haare und waren mit Shirts unterwegs; einer von ihnen trug ein orangenes Oberteil.

Quelle