Bremen: Mutter vor den Augen ihres Sohnes von Maskiertem erstochen – Täter auf der Flucht

Schockierende Szenen in Bremen-Kattenturm: Eine 30-jährige Frau wurde am Sonntagmittag auf offener Straße von einem maskierten Mann erstochen, während ihr 12-jähriger Sohn hilflos danebenstand. Laut Polizei Bremen ereignete sich die Tat gegen 13 Uhr in der Agnes-Heineken-Straße.

Der Täter soll plötzlich auf die Frau und ihr Kind eingestochen haben, als sie gerade das Haus verließen. Für die Mutter kam jede Hilfe zu spät – sie starb noch am Tatort. Der Junge wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Angreifer flüchtete zu Fuß und ist bislang nicht gefasst. Die Polizei sicherte Spuren und Beweismittel, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Wer Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben kann, soll sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 melden. Die Staatsanwaltschaft Bremen ermittelt wegen eines Tötungsdelikts.