Bremen: Messer-Räuber mit „Scream“-Maske überfällt Passanten im Dunkeln!

Mitten in Bremen-Kattenturm wurde am späten Mittwochabend ein 42-jähriger Mann Opfer eines brutalen Überfalls – der Täter trug eine Maske aus der Horrorfilmreihe Scream! Laut Polizei Bremen (ots) sprang der maskierte Angreifer gegen 22:45 Uhr aus einem Gebüsch, bedrohte den Passanten mit einem Messer und forderte sein Portemonnaie. Das Opfer rannte um sein Leben und alarmierte die Polizei – noch unter Schock.

Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß sein, dunkel gekleidet und mit polnischem oder russischem Akzent gesprochen haben. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise – doch die Tat zeigt einmal mehr: Die Horrorfilme sind längst Realität geworden, mitten in unseren Städten.