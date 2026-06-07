Brasilien veröffentlicht UfO Akten

Japan hat es den USA schon gleich getan, nun zieht Brasilien nach und veröffentlicht bisher geheim gehaltene UfO Akten auf einer Regierungsseite. Wie das GreWi-Portal berichtet, funktioniert das SIAN (Sistema de Informação do Arquivo Nacional) als zentrale Online-Plattform des brasilianischen Nationalarchivs, über die die jüngst freigegebenen 893 UFO-Akten zugänglich gemacht werden. Der Zugang erfolgt über […]

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