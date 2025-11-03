Brandstiftung: Auto von AfD-Politiker Baumann abgefackelt – Bekennerschreiben aufgetaucht

In Hamburg-Othmarschen ist in der Nacht zum Montag das Auto des AfD-Bundestagsabgeordneten Bernd Baumann vollständig ausgebrannt. Die Polizei geht laut Bild von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge beschädigt.

Der Wagen des Parlamentarischen Geschäftsführers der AfD-Fraktion fing gegen 3:20 Uhr Feuer. Baumann wurde nach eigenen Angaben gegen fünf Uhr vom Staatsschutz geweckt. Ein Video zeigt mehrere ausgebrannte Autos vor seinem Wohnhaus.

Brandermittler untersuchten am Vormittag die verkohlten Fahrzeuge und sicherten Spuren. Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei prüft noch ein politisches Motiv, während auf der linksextremistischen Webseite „Indymedia“ bereits ein „Bekennerschreiben“ veröffentlicht worden ist.

Linksextremisten rufen zur Gewalt auf

und weiter heißt es in dem Bekennerschreiben:

Bildet ein, zwei, drei, viele Hammerbanden! Alerta antifascista, egal ob mit Hammer oder Brandsatz! Wir wollen keine Sexisten, Rassistinnen und Faschos im Stadtbild sehen! All you damn’ MAGAfreaks, you will follow Kirk to hell! Clara, Emmi, Luca, Nele, Moritz, Paula, Henry, Johann, Julian, Melissa, Nanuk, Paul und Tobias: viel Kraft, der Kampf geht weiter! Freiheit für Maja, keine Auslieferung von Zaid nach Ungarn!

Das ist ein klarer Aufruf zu Gewalt und Terror. Werden die Behörden reagieren und die Webseite beschlagnahmen – was ein Leichtes wäre – und die Hintermänner dingfest machen?

In Hamburg ist in der Nacht zum Montag das Auto des AfD-Politikers Bernd Baumann ausgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Vier Fahrzeuge wurden beschädigt. Mit Video. https://t.co/Jj6MJ47SSG — JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) November 3, 2025