Bluttat in Dorsten – Mutter und Kleinkind tot, 16-jähriger Ukrainer gesteht am Tatort

Am Sonntag erschütterte ein grausamer Fund Dorsten-Holsterhausen: Eine 32-jährige Ukrainerin und ihre knapp zweijährige Tochter wurden leblos in ihrer Wohnung aufgefunden. Laut einer gemeinsamen Erklärung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Recklinghausen ergaben erste Obduktionsergebnisse eindeutige Hinweise auf Gewalteinwirkung.

Die Spurensicherung arbeitete bis in die Abendstunden, während aus der Bevölkerung zahlreiche Hinweise eingingen. Einen erschütternden Wendepunkt nahm der Fall am Sonntagabend, als ein 16-jähriger Ukrainer, ebenfalls aus Dorsten, am Tatort erschien – und eine Tatbeteiligung einräumte. Er wurde umgehend festgenommen.

Ein Zusammenhang mit einem Raubüberfall vom 26. Juni könne laut Behörden derzeit nicht hergestellt werden. Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren.