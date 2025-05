Blutiger Messerangriff auf Kinder in #Halle – drei Verletzte – Täter festgenommen!

In Halle (Saale) kam es heute am frühen Abend zu einem Messerangriff. Ein Mann verletzte dabei drei Menschen, darunter ein 12-jähriges Mädchen. Wie die Polizei gegenüber der BILD bestätigte, erlitt ein Opfer schwere Stichverletzungen, zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Alle drei Opfer befinden sich derzeit in medizinischer Behandlung.

Laut MZ-Informationen hat ein Augenzeuge berichtet, dass er gesehen habe, wie ein Mann mit einem großen Messer auf mehrere Kinder eingestochen habe, die vor einem Hauseingang saßen. Die Tat habe sich im Bereich der „An der Magistrale“ ereignet, heißt es weiter. Die Polizei habe großräumig abgesperrt.

Der als „Mann“ bezeichnete Täter wurde festgenommen. Weitere Hintergründe zur Tat sind bislang – wer hätte es gedacht – unklar.

Nachtrag: Später wurde bekannt, dass es sich bei dem Täter um einen Albaner bzw. Kosovo-Albaner handeln soll, der aus Ärger über Kinderlärm gehandelt habe.