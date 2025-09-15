Blitzfahndung in weniger als vier Monaten nach Vergewaltigung

In Bayern war die Polizei schon immer besonders ausgeschlafen. Die lassen wirklich nichts anbrennen. So auch im Fall dieser beiden Junggesellen.

Am Freitag, 30.05.2025, gegen 22:15 Uhr, lernte eine 17-Jährige mit Wohnsitz südlich von München, am Stachusbrunnen zwei junge Männer kennen. Nach einiger Zeit begaben sie sich gemeinsam in eine angrenzende Tiefgarage. Dort wurde sie anschließend von den beiden vergewaltigt. Am Folgetag wurde Anzeige bei der Polizei erstattet.

Da die umfangreichen Ermittlungen des Kommissariats 15 unter Ausschöpfung aller rechtlichen und kriminalistischen Möglichkeiten bislang nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen geführt hat, wurde durch Antrag der Staatsanwaltschaft München I ein richterlicher Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Täterbeschreibung 1:

männlich, 19 Jahre, ca. 163 cm, schlank, dunkelbraune kurze Haare, grüne Augen, sonnengebräunte Haut, Schnurrbart, dünne Lippen, sprach schlecht deutsch und unterhielt sich mit zweitem Tatverdächtigen in ausländischer Sprache

Täterbeschreibung 2:

männlich, 19 Jahre, ca. 170 cm, schlank, dunkelbraune kurze Haare, sonnengebräunte Haut, Akne

Wer kennt die abgebildeten tatverdächtigen Personen? Wer kann Hinweise auf ihre Identität oder ihren Aufenthaltsort geben?

Zuständige Dienststelle

Polizeipräsidium München

Ettstraße 2

80333 München

089/2910-0

089/2910-4863

