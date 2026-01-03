Blackout: 50.000 Berliner Haushalte ohne Strom

In Berlin-Lichterfelde ist der Strom ausgefallen. Wie die Polizei Berlin mitteilt, können dadurch auch Mobilfunk- und Festnetzverbindungen beeinträchtigt sein – im Klartext: Notrufe könnten zeitweise nicht funktionieren. Einsatzkräfte seien zwar in den betroffenen Gebieten präsent, dennoch rät die Polizei, im Ernstfall direkt eine Polizeidienststelle oder Feuerwache aufzusuchen. Die Bevölkerung soll aufmerksam bleiben und Nachbarn helfen. Wieder einmal zeigt sich, wie fragil die Infrastruktur der Hauptstadt inzwischen ist.

Brisant: Wie ein Polizeisprecher auf BILD-Anfrage antwortete, brenne eine Verteiler-Station in der Bremer Straße. Handelt es sich um einen Anschlag?