Bitcoin auf der Abschussliste: Quantencomputer könnte Krypto-Verschlüsselung in neun Minuten knacken

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Ein supraleitender Quantencomputer mit weniger als 500.000 physischen Qubits und 90 Millionen Rechenschritten würde ausreichen, um den privaten Schlüssel eines Bitcoin-Nutzers zu berechnen — und damit die kryptografische Grundlage des gesamten Systems zu brechen. Das Angriffsfenster: knapp neun Minuten, also weniger als Bitcoins durchschnittliche Blockzeit von zehn Minuten. Das beschreibt ein neues Whitepaper von Google Quantum […]

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