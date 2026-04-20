BILD abgewatscht: Presserat gibt Kaufmann-Beschwerde zur Sylt-Affäre statt

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Dr. Malte Kaufmann hat eine Presserats-Beschwerde gegen BILD.DE erfolgreich durchgefochten — und bekommt damit nachträglich Recht in einem der medialen Aufreger des Jahres 2024. Berichterstattung über Sylt-Video verstieß in Teilen gegen Persönlichkeitsschutz BILD.DE wurde wegen seiner 2024 erschienenen Berichterstattung über Gäste des „Pony Club“ auf Sylt gerügt. In einem damals viral gegangenen Video […]

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