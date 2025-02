Berlin: Mann am Holocaust-Mahnmal niedergestochen

Es ist Freitag und in der Hauptstadt sind Polizei und Helfer im Großeinsatz. Am Holocaust-Mahnmal wurde ein Mann niedergestochen und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Tatverdächtiger wurde gegen 21:00 gefasst.

Zu weiteren mutmaßlichen Hintergründen wollen sich die Behörden derzeit nicht äußern. Die Identität des Verletzten wie des Opfers seien noch ungeklärt.