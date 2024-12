Ausländer vergewaltigen 76-Jährige: Untersuchungshaft!

in

Niederösterreich: Am Samstagvormittag ereignete sich in Möllersdorf bei Traiskirchen ein schockierender Vorfall. Zwei Männer im Alter von 21 und 29 Jahren sollen eine 76-jährige Frau in ein Auto gezerrt und dort vergewaltigt haben. Die beiden Männer, laut „Kurier“ ein bosnischer und ein kroatischer Staatsbürger, sollen unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden haben.

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten die beiden Tatverdächtigen kurz darauf in der Nähe des Tatorts festnehmen. Das Opfer konnte flüchten.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt beantragte Untersuchungshaft für die beiden Männer. Sprecher Erich Habitzl bestätigte den Antrag, und Sprecherin Birgit Borns nannte Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr als Gründe für die Entscheidung, berichtet heute.at. Die beiden Beschuldigten sitzen nun in der Justizanstalt Wiener Neustadt in Haft. Ihnen wird Vergewaltigung vorgeworfen, wobei die Unschuldsvermutung gilt.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt in dem Fall.